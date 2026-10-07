Direttamente dal palco del Premio Gentleman FairPlay, il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato così ai giornalisti presenti.

Alessandro Cosattini
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VIDEO FCIN1908 / Zielinski: "Vincere la Champions un sogno! Gli 0-2 iniziali? In spogliatoio..."

Zielinski

Direttamente dal palco del Premio Gentleman FairPlay dopo la premiazione appunto, il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato così ai giornalisti presenti, tra cui l’inviato di fcinter1908.it Daniele Vitiello.

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"Come mi trovo con Chivu? Questi sono premi individuali, Chivu è una grandissima persona e un grande allenatore, è un piacere lavorare con lui, spero di stare ancora a lungo con lui. La sosta? Un pochino troppo lunga, non vedevo l’ora di tornare, ma non decido io. Per me è sempre un piacere giocare in nazionale. Queste 4 partite sono state un po’ troppo per me".

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