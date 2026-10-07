Direttamente dal palco del Premio Gentleman FairPlay dopo la premiazione appunto, il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato così ai giornalisti presenti, tra cui l’inviato di fcinter1908.it Daniele Vitiello.

"Come mi trovo con Chivu? Questi sono premi individuali, Chivu è una grandissima persona e un grande allenatore, è un piacere lavorare con lui, spero di stare ancora a lungo con lui. La sosta? Un pochino troppo lunga, non vedevo l’ora di tornare, ma non decido io. Per me è sempre un piacere giocare in nazionale. Queste 4 partite sono state un po’ troppo per me".