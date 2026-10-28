GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

Provedel ha giocato da titolare nella gara contro il Venezia, alla fine della partita contro la squadra lagunare, il portiere dell'Inter ha fatto la sua analisi rispondendo alle domande dell'inviato di DAZN che lo ha intervistato in coppia con Thuram e gli ha chiesto della vittoria sofferta, arrivata con due autogol della squadra di Nicola.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Le parole di Provedel

«Contro di noi le altre squadre fanno la partita della vita. Dobbiamo esserne consapevoli. Sicuramente possiamo fare meglio, ma fa parte del gioco. Non si può essere sempre al top. Conta portare a casa i tre punti», ha detto alla fine della partita il portiere dell'Inter proprio a proposito delle difficoltà riscontrate a Venezia.

(Fonte: DAZN)