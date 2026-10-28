GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione
Provedel ha giocato da titolare nella gara contro il Venezia, alla fine della partita contro la squadra lagunare, il portiere dell'Inter ha fatto la sua analisi rispondendo alle domande dell'inviato di DAZN che lo ha intervistato in coppia con Thuram e gli ha chiesto della vittoria sofferta, arrivata con due autogol della squadra di Nicola.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Le parole di Provedel«Contro di noi le altre squadre fanno la partita della vita. Dobbiamo esserne consapevoli. Sicuramente possiamo fare meglio, ma fa parte del gioco. Non si può essere sempre al top. Conta portare a casa i tre punti», ha detto alla fine della partita il portiere dell'Inter proprio a proposito delle difficoltà riscontrate a Venezia.
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Inter, Chivu: "All'intervallo ne avrei cambiati 10. Durante la gara ho scoperto che..."
Pagelle
Venezia-Inter, pagelle: Provedel top, il peggior Bisseck. Stankovic non memorabile. Dimarco lontano
Interviste
Chivu: "All'intervallo avrei cambiato tutti! Fortunati, Provedel ci ha salvati. Il derby..."
Interviste
Diouf: "Sapevamo non sarebbe stato facile. Ora testa al derby, dobbiamo vincere"
Interviste
Chivu: "Oggi molto fortunati. Bravo Provedel. Con i cambi speravo nella scossa. Il derby..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti