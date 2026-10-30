Christian Pulisic ha parlato alla vigilia del derby del suo rinnovo con il Milan e della partita contro l'Inter. Queste le parole del calciatore del Mian su Skysport:

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-Otto anni di Milan se arrivassi a giugno 2031 come da rinnovo contratto, lo avresti mai detto?

Incredibie, sono molto emozionato ed è sempre stato un mio desiderio stare qui a Milano e rinnovare con il Milan.

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-Tu sei voluto rimanere nonostante le offerte dell'estate.

Sì per tutta la fiducia che mi danno, è un club top. E sono contento qua.

-Domani derby speciale. Ne hai giocati tanti e decisi alcuni, se segni il Milan di solito non perde. Che derby sarà quello di domani?

Nel derby c'è sempre molta intensità ed è sempre una battaglia contro l'Inter sempre e domani sarà uguale. Voglio segnare sempre e non solo nel derby. Voglio aiutare la squadra perché vogliamo vincere.

-Amorim dice che l'Inter gioca con gli occhi chiusi. Stessa sensazione per voi giocatori o il derby dipende dal Milan?

Dell'Inter sappiamo che negli ultimi anni sono molto forti e giocano molto bene. Conta fare una bella prestazione in campo domani. E se facciamo alcune cose bene però abbiamo le nostre chance di vincere.

-Cosa dà di nuovo Amorim? Se non fosse stato per la gara col Bologna sareste là in avanti in classifica: la guardate la parte alta della classifica?

Chiaro che vogliamo sempre vincere. Serve sempre tempo quando c'è un nuovo allenatore, questo è chiaro. Ma vogliamo vincere subito e abbiamo un bel rapporto con staff e mister siamo contenti, stiamo imparando ogni giorno, vogliamo migliorare e vincere le partite.

-Un desiderio da realizzare con questa maglia?

Vincere trofei, questo è sempre un sogno.

(fonte: SS24)