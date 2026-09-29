VIDEO FCIN1908 / Ferrara: "Difficile star dietro a Inter e Roma: lo scontro diretto ha mostrato..."

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore del Como Ramon ha parlato degli obiettivi della squadra di Fabregas:

L’Inter è la grande favorita?

«Hanno vinto con distacco un anno fa, si sono rafforzati bene e sono partiti col piede giusto. Però cercheremo di metterli in difficoltà».

Ecco, e voi?

«Non ci pensiamo. Abbiamo appena iniziato. Cercheremo di vincerle tutte e poi vedremo dove saremo a fine stagione. Piano piano (in italiano, ndr )”».

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E la Champions?

«Una meraviglia. Avevamo una gran voglia di giocarla e si è visto nell’esordio col Lipsia: siamo entrati super super motivati ed è andata benissimo».

Cosa dice di Fabregas? È un elemento di rottura per il calcio italiano?

«Non direi. È chiaro che non si può piacere a tutti, nella vita è così. Cesc ama tantissimo l’Italia e ammira molto il calcio italiano. Ciò che cerca di fare è promuovere il movimento, che si giochi un calcio più vistoso, bello da vedere. Facendo cose diverse cerca di aprire il calcio italiano perché lo veda più gente possibile. Roma-Inter è stata una partita magnifica, quello è il cammino».

Chiudiamo col futuro. Nico Paz è rimasto a Como, lei che farà? Il Real ha sempre la “recompra”...

«Io dico solo una cosa, che è una certezza assoluta: sto benissimo al Como. Abbiamo appena iniziato la stagione e non penso ad altro. Bisogna fare una grande stagione, nada más ».