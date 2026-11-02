Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Alvaro Recoba ha rilasciato una lunga intervista a Flashscore nel corso della quale ha parlato anche del suo periodo all'Inter:

"Nessun allenatore mi ha lasciato un'impronta tattica. Quelli che mi hanno influenzato sono stati i tecnici che mi parlavano direttamente e mi dicevano sempre la verità. Mi piacevano quelli che facevano così, perché potevano parlare con me e dirmi le cose in faccia. Potrei nominare quasi tutti gli allenatori che ho avuto. Con chi ho avuto il miglior rapporto? Ho lavorato con Marcelo Gallardo nella fase finale della mia carriera da giocatore. Lui era appena agli inizi come allenatore e avevamo quasi la stessa età, quindi siamo andati molto d'accordo. Ho avuto allenatori come Marcello Lippi, con cui mi trovavo molto bene, e Cuper, con cui avevo un buon rapporto. C'era Novellino, quando lo ebbi a Venezia, Simoni, il mio primo allenatore all'Inter, e Alvaro Gutierrez, con cui ho lavorato al Nacional verso la fine della mia carriera. Ce n'erano altri con quelle qualità. Erano persone che ti parlavano direttamente, ti aiutavano, ti facevano crescere e apprezzavano il fatto che tu le aiutassi a tua volta. È così che vedo la vita ed è così che vedo il calcio. Credo che siamo allenatori, ma anche educatori. Dobbiamo lasciare qualcosa."

Guardando indietro, qual è il ricordo complessivo della tua esperienza all'Inter? Com'è stato vivere a Milano e far parte di quell'ambiente?

"Mi ha dato tantissimo. Mi ha dato la possibilità di guadagnarmi da vivere facendo ciò che inizialmente era un hobby: giocare a calcio. Tutti vorrebbero giocare a calcio. Come dico sempre, se non avessi giocato da professionista, avrei comunque giocato. Mi sarei considerato un calciatore mentre giocavo con gli amici. Che cosa mi ha dato l'Inter? La possibilità di guadagnarmi da vivere con uno dei miei hobby, il calcio. Ero pagato per fare qualcosa che avrei fatto comunque, magari a un livello più basso o con i miei amici, ma sarebbe sempre stato un hobby. Per me calciare un pallone è un hobby. Mi ha dato la possibilità di guadagnarmi da vivere, di garantire stabilità economica alla mia famiglia, di guadagnare denaro e di aiutare mio padre, mia madre e i miei fratelli. Oltre a questo, l'Inter mi ha permesso di conoscere una nuova cultura e mi ha regalato tanti amici. Mi ha dato un club in cui, ora che ho 50 anni, la gente si ricorda ancora di me ogni volta che vado in Italia e mi accoglie con grande gioia. È questo ciò che resta. Alla fine ho avuto il privilegio di giocare in una delle squadre più grandi del mondo. Come ho detto prima, avere la possibilità di aiutare la mia famiglia e continuare a farlo mi ha dato tutto. E non solo l'Inter, ma anche il Nacional. Trascorrere così tanti anni in un club importante come l'Inter non è qualcosa che capita a tutti e io ho avuto il privilegio di esserci per molti anni."

Molti dicono che avevi il talento per diventare uno dei più grandi giocatori di sempre della Serie A, ma che gli infortuni ti hanno frenato...

Stuart Franklin /Allsport

"Non lo so. Non ho mai avuto infortuni gravi, sai? Incredibilmente, ho sempre avuto problemi di poco conto: uno stiramento al bicipite femorale, un polpaccio contratto e così via. Non so se avrei potuto fare di più. Non rimpiango mai ciò che ho fatto o ciò che non ho fatto. Capisci? Perché credo che il rimpianto sia la cosa peggiore. All'epoca, quando giocavo, credevo di fare del mio meglio, o il meglio che era nelle mie possibilità. Forse avrei potuto fare di più, ma come possiamo saperlo? Non si può tornare indietro. Quel che è stato è stato. Ho avuto una carriera molto bella. Avrebbe potuto essere migliore, così come avrebbe potuto essere peggiore. Avrebbe potuto essere molto peggiore. Ho avuto il privilegio di rappresentare il mio Paese, di giocare un Mondiale, di vestire la maglia di squadre importanti e di fare cose importanti nel calcio. Quindi forse avrei potuto fare di più, ma avrei anche potuto fare di meno. Non rimpiango ciò che è successo o ciò che ho fatto in campo. E, naturalmente, come ho detto, c'è sempre qualcuno che può dirti: 'No, ma avresti potuto fare di più'. Sì, ma avrei anche potuto fare di meno. Dipende da come la si guarda. Ero sempre soddisfatto. Forse quello era il problema. Mi accontentavo di ciò che avevo, magari per il modo in cui calciavo il pallone o per questo e quello. Era anche un'epoca in cui non avevi tutti intorno a te a dirti di fare lavoro preventivo o allenamento della forza. Non era come oggi, sai?"

Quale punizione o gol del periodo all'Inter ricordi con più affetto? E c'è un trofeo o un momento che rimpiangi o che avresti voluto vivere diversamente?

"Ci sono stati così tanti gol bellissimi che è difficile sceglierne uno. Il fatto è che molti sono arrivati con conclusioni dalla distanza, dribbling, tiri dalla linea di metà campo o palloni colpiti al volo. Ci sono stati tantissimi gol. Non ce ne sono stati molti brutti (ride). Alla fine valevano tutti allo stesso modo. Con l'Inter ho vissuto momenti indimenticabili, vincendo lo Scudetto, la Coppa Italia e quella che oggi sarebbe l'Europa League."