Josep Martinez ai microfoni di DAZN commenta il 2-2 dell'Olimpico tra Roma e Inter: ecco le parole del portiere titolare nerazzurro.

Alessandro Cosattini
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VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma

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Josep Martinez ai microfoni di DAZN commenta il 2-2 dell'Olimpico tra Roma e Inter: ecco le parole del portiere titolare nerazzurro.

AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27
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"Critiche? Come ha detto Lautaro, non possiamo essere contenti, abbiamo buttato un tempo. Non possiamo essere soddisfatti, succede da qualche partita, dobbiamo migliorare.

Convocazione in nazionale? Sarei più felice coi 3 punti di oggi a Milano, se li avessimo portati a casa".

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