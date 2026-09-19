Josep Martinez ai microfoni di DAZN commenta il 2-2 dell'Olimpico tra Roma e Inter: ecco le parole del portiere titolare nerazzurro.
VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma
Josep Martinez ai microfoni di DAZN commenta il 2-2 dell'Olimpico tra Roma e Inter: ecco le parole del portiere titolare nerazzurro.
"Critiche? Come ha detto Lautaro, non possiamo essere contenti, abbiamo buttato un tempo. Non possiamo essere soddisfatti, succede da qualche partita, dobbiamo migliorare.
Convocazione in nazionale? Sarei più felice coi 3 punti di oggi a Milano, se li avessimo portati a casa".
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