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Ronaldinho è tornato in campo a 11 anni di distanza dal suo ritiro. Il brasiliano è sceso in campo nel primo tempo della sfida tra Ravenna e Forlì, lasciando il campo all’intervallo, sul risultato di 1-0 in favore dei suoi.

Al termine del primo tempo, Ronaldinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Bellissimo. Rivedere gli amici e tanti giovani calciatori. È bello, bello. Mi sento molto felice".

La voglia di continuare a giocare

“È passato troppo veloce (il primo tempo, ndr). Il calcio è così, no? Per me è sempre stato così”.

Ronaldinho e un’altra partita

“Non lo so ancora. Adesso, se il presidente mi chiama, io torno. Sempre, sempre. È un piacere. Io l'ho detto a lui: sempre che ha bisogno di me, io sono qui”.

Il momento più bello vissuto

“Stare un'altra volta a giocare, a vivere il momento dello spogliatoio, tutte queste cose. È tutto bello. Il calcio è stata la cosa più bella che ho vissuto nella mia vita”.

Ronaldinho e l’incontro con i giovani calciatori

“È bellissimo vedere tanti giovani calciatori che sono cresciuti vedendomi giocare e oggi giocare insieme. È stato bello”.