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Ospite negli studi di Mediaset, come di consueto, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato nel corso della trasmissione 'Pressing' il successo dell’Inter per 2-0 sul Como in campionato.

Getty Images

"Inter, merito di allenatore e giocatori"

"L'Inter ha fatto partite in cui sembrava dover dare l'handicap di due gol: col Feyenoord e col Como invece c'è stato l'approccio che è stato impeccabile. Questo arriva dall'allenatore e dal gruppo. Poi se posso permettermi io ero tra quelli che si era illuso di vedere nel Como una squadra meravigliosa: ho visto non aver mai preso coscienza di essere sotto 2-0, ha fatto solo un'azione".