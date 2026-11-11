Sandro Sabatini, giornalista e opinionista di Sport Mediaset, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW per parlare dei temi caldi del campionato italiano alla sosta per gli impegni delle nazionali in Nations League (e non solo).

“Nessuno avrebbe scommesso un euro su questa Lazio? No, ma non parlarmi di pronostici: non mi sembra di essere la persona adatta”.

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Sabatini: “L’Inter è la più forte, ma Roma all’altezza”

Roma, Como, Milan: chi dietro all'Inter?

“L’Inter è la più forte, la Roma è all'altezza dell'Inter e la Lazio sogna di essere il Leicester italiano. Sarebbe un bel sogno, pieno di situazioni paradossali. L'umore dei tifosi, senza entrare nei dettagli della contestazione, era azzerato a Ferragosto e adesso è al settimo cielo. Il presidente era accusato di fare un mercato da anni negativo, deficitario, e invece ha preso anche dei buoni giocatori”."Terzo il Como, anche se ha fatto una brutta figura a San Siro. Per me, per il quarto posto c'è la sorpresa Lazio, sta mettendo in difficoltà tre grandi che rischiano di restare a guardare per la prossima Champions League: Milan, Juventus e Napoli".

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Roma da Scudetto con Endrick?

"Per me è un lusso. Per fare quello che ha fatto Endrick... hanno preso Castro a 30 milioni e finora ha reso in proporzione al minutaggio. Per me già ora la Roma può dar fastidio all'Inter".