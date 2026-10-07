Intervistato dal canale TikTok DaniWilsonss, Bakary Sagna, ex terzino dell'Arsenal, ha raccontato questo retroscena sull'Inter
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Intervistato dal canale TikTok DaniWilsonss, Bakary Sagna, ex terzino dell'Arsenal, ha raccontato questo retroscena sull'Inter: "Per quale squadra non ho mai giocato ma avrei voluto? Inter.
Inter perché quando ho lasciato l'Arsenal sono stati tra i primi a farsi avanti: li ho incontrati due volte ma il problema era la lingua e il fatto che per me la Premier League è il campionato migliore al mondo.
Non aveva senso per me andare via. Ma rispetto l'Inter, la dirigenza è stata davvero gentile: è un'istituzione e mi piace molto. Mi attrae tutto di loro, sono interista".
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