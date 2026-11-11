Il nuovo stadio di Inter e Milan, il Generali Stadium, continua a far discutere. Il Consiglio Comunale di Milano ha votato una mozione bipartisan – votata in maniera compatta dal centrodestra ma fatta passare grazie ai voti di alcuni componenti della maggioranza di centrosinistra – per tentare di fermare l’attuale valutazione ambientale sul nuovo impianto che ospiterà le gare casalinghe di nerazzurri e rossoneri.

Il motivo della mozione sul Generali Stadium

Come riporta Calcio & Finanza, il motivo dietro alla mozione bipartisan riguarda una valutazione ambientale più completa che comprenda tutti i lavori del progetto e che sia nei fatti più completa per tutelare la salute dei cittadini.

“Nello specifico la mozione intende vincolare il via libera definitivo dell’opera a una preventiva Valutazione di impatto sanitario (Vis)”.

Il Consiglio ha approvato così l’ordine del giorno. Un atto formale che comunque la Giunta a guida Sala non è costretta in alcun modo a seguire.

Getty Images

La risposta di Sala al Consiglio Comunale

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sulla questione:

“Io rispetto l’opinione del Consiglio comunale ma l’aula rispetterà il fatto che io non intendo avere ripensamenti su questo processo”.

“Ne parleremo anche in giunta, ma non intendo avere ripensamenti – ha aggiunto Sala a margine di un evento in città –. Ne abbiamo parlato tre anni onestamente, per cui il Pd faccia quello che ritiene. Io, ripeto, faccio quello che ritengo e questo vuol dire continuare ad essere un uomo coerente, che ha impostato le cose in un certo modo dopo lunghissime discussioni”.