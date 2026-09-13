Vasilije Adzic, calciatore del Sassuolo, è intervenuto in collegamento con DAZN dal Mapei Stadium di Reggio Emilia dopo la sconfitta per 3-2 della sua squadra contro i padroni di casa del Sassuolo.

A decidere la sfida, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, è stato l'ex bianconero Adzic.

“Emozioni strane. Ho sbagliato due volte vicino alla porta. Alla terza non potevo sbagliare perché questa è una delle mie qualità più importanti. Le emozioni sono indimenticabili perché l'anno scorso ho fatto il mio primo gol per la Juventus. Era un gol al derby d’Italia (contro l’Inter) per la vittoria e adesso l'ho fatto contro la ‘mia’ Juve perché con questi giocatori ho giocato due anni. Sono contento della squadra e della prestazione. Abbiamo fatto una prestazione straordinaria”.

Aquilani

“Sono arrivato un mese fa e mi sono trovato benissimo perché il mio allenatore mi dà tanta fiducia. Secondo me è più importante per un giovane sentire la fiducia dall'allenatore e sentirsi importante con il gruppo. Mi sento adesso importante e ringrazio a Dio che mi dà tanti contribuiti e aiuto alla squadra”.

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Spogliatoio giovane

“Quando entri in una squadra con tanti giovani ti integri meglio e ti senti meglio ogni giorno. I ragazzi sono della mia età e abbiamo tanti giovani forti. Bisogna crescere giorno dopo giorno e questa la cosa più importante.

Quando saresti potuto servire alla Juve?

“Questa domanda è sulla Juventus non posso rispondere. Sono arrivato in una squadra che ha tanti giovani e vuole crescere. Questa è la cosa più importante per me. Adesso, alla mia età, a venti anni, bisogna crescere e giocare con continuità. Si può fare grandi cose con questa squadra perché abbiamo qualità molto importanti”.