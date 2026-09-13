Alberto Aquilani, allenatore della Juventus, è intervenuto in collegamento con DAZN dal Mapei Stadium di Reggio Emilia dopo la sconfitta per 3-2 della sua squadra contro i padroni di casa del Sassuolo.

A decidere la sfida, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, è stato l'ex bianconero Adzic.

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"Ieri parlavo di coraggio, ci alleniamo per fare questo. Bisogna avere il coraggio di proporre questo contro la Juve e le altre squadre. Sono fortunato ad allenare questa squadra, è un gruppo sano e sono molto contento perché hanno fatto una partita di alto livello sotto ogni punto di vista".

Adzic in panchina

Matic leader

"Io ho tanti giocatori bravi, che mi mettono in difficoltà. Oggi con i cinque cambi dobbiamo fare in modo che questi ragazzi si sentano titolari. Ho scelto Esposito perché con Thorstvedt lo preferivo ma sapevo che Adzic poteva fare la differenza entrando con le squadre più stanche, anche Bowie ha fatto gol. I cambi servono a cambiare la partita, anche chi parte dalla panchina deve sentirsi titolare"."Sono stato fortunato, perché incontri campioni come Matic non solo in campo ma anche negli allenamenti e nella curiosità di proporre qualcosa di diverso. Lui è un top player sotto questo punto di vista".

Foto tratta da @SassuoloUS su X

Sebastiano Esposito e Bakola

"Altri due giocatori bravi: Bakola era un po' indeciso sulla posizione, lo abbiamo abbassato un po' e ci sta dando risposte importanti. Esposito lo conosciamo tutti, io lo vedo come un 9 o un 10, molto bravo tra le linee. Non deve perdere la sua forza nel finalizzare, è un giocatore generoso e oggi ha fatto veramente una prestazione di alto livello".