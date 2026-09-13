Sebastiano Esposito, attaccante in forza al Sassuolo e prodotto del vivaio dell'Inter, ha parlato al termine della sfida vinta dagli emiliani allenati da Alberto Aquilani ai microfoni di DAZN.

L'ex calciatore nerazzurro e fratello di Pio Esposito ha vinto il premio di MVP della sfida contro la Juventus per 3-2.

“Innanzitutto sono contentissimo per per la vittoria ottenuta contro una grandissima squadra. Dentro ho un mese e mezzo di di sofferenza. Un’emozione incredibile perché è stata dura per me questo mese e mezzo dove ho ricevuto tanta merda però fa parte del calcio e sono contentissimo di aver reagito così”.

Foto tratta da @SassuoloUS su X

Cancella l’estate difficile

Obiettivi

“Io vivo per questo quindi cancella sicuramente tutto quello che è stato detto”.“Gol? Io voglio fare più punti possibili con il Sassuolo. Europa? Non lo so, sono arrivato da troppo poco. Noi sogniamo, siamo ragazzi che lavorano duro ogni giorno. Mi sono subito messo a disposizione di un gruppo fantastico. Sono contento anche del mister, che ci fa lavorare duro. Sogniamo e non ci poniamo obiettivi. A fine anno tireremo le somme”.