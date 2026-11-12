VIDEO FCIN1908 / Upamecano: "Pio Esposito è molto forte, non è stato facile marcarlo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Italia-Francia 3-1 di Nations League, Giorgio Scalvini ha parlato così anche di Bastoni:

"Mi trovo benissimo con lui, per me Bastoni è un idolo, l'ho sempre detto che nelle giovanili si vedeva sempre lui perché era il più forte, per me è stato un punto di riferimento, è fantastico, ci troviamo bene, giocare a 2 o 3 non cambia"