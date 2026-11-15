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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter Vincenzo Scifo ha parlato della sfida di questa sera tra Belgio e Italia:

Si aspettava che gli azzurri sarebbero arrivati all’ultima giornata a +1 sui Diavoli Rossi?

«Sinceramente no. Dopo la netta differenza che ho visto nel primo tempo del match all’Olimpico, non pensavo che l’Italia potesse fare progressi così importanti. Non sono frutto del caso, ma di tanto lavoro: Mancini ha avuto bisogno di qualche giorno e poi come all’Europeo vinto ha costruito un gruppo unito nel quale tutti remano nella stessa direzione. Vista da fuori l’Italia ha giocatori coinvolti nel progetto e che credono in quello che fanno».

Così hanno battuto la Francia.

«Non dico che sia stato un risultato sorprendente, ma la Francia ha una rosa fortissima. Nella prima mezzora gli azzurri hanno sofferto ma sono rimasti in partita, poi sono venuti fuori e hanno vinto con merito».

Pio Esposito può entrare a far parte della schiera dei grandi centravanti italiani del passato?

«Mi piace perché è molto intelligente, sa quello che deve fare con e senza il pallone, aiuta la squadra a salire e in area c’è sempre. Mette in difficoltà i difensore perché ha la giusta mentalità».

In mezzo invece guida Tonali.

«Era bravo anche in passato e andare a giocare in Premier lo ha ulteriormente migliorato».

Il Belgio come sta?

«Anche noi siamo sulla strada giusta. Abbiamo il vantaggio di esserci sempre qualificati per le grandi manifestazioni internazionali negli ultimi anni, ma abbiamo cambiato il ct e qualche giocatore importante. Van Bommel ha idee diverse rispetto a Rudi Garcia, ma la squadra non è male perché giovani sono forti».

In più avete ritrovato De Bruyne.

«A Napoli non sta andando bene, ma con la nazionale, da settembre in poi, ho visto un grande Kevin, un capitano che trascina i compagni con la sua classe».

E poi c’è Lukaku...

«Per me giocherà. Alla squadra manca tanto un punto di riferimento come lui: se Romelu è in forma, la squadra gioca meglio».

L’Italia avrà dalla sua parte due risultati su tre.

«Il Belgio fa sempre la sua partita, ma non mi aspetto che questa l’Italia subisca come all’andata. Per me finirà in pareggio».