Questa sera a Napoli è in programma l’evento per festeggiare i 25 anni dalla nascita di Fondazione Pupi. Ecco le parole del Cholito Simeone ai microfoni dei presenti, tra cui l’inviato di fcinter1908.it Daniele Vitiello.

"Prima volta che torno a Napoli extra-calcio, emozionante, ho tantissimi amici. Domani mia moglie ha organizzato mille eventi con mille persone, voglio godermi città, persone, amici. Ho visto il Vesuvio con la lune piena arrivando, ancora più bello. Per me è molto importante essere qui, per la Fondazione Pupi, per aiutare Zanetti e le persone che hanno più bisogno. L’unione tra l’Argentina e Napoli? Sono legate da tantissimi anni, Maradona e non solo.

Permanenza al Torino? Io sempre faccio il mio, bene o male, ma do tutto per me la squadra, continuerò a farlo. Se il Napoli mi dovesse richiamare a gennaio? Penso al presente e al Torino, cerchiamo di fare punti che ne abbiamo bisogno”.