Alla vigilia della partita di Champions tra Fenerbahce e Roma (18.45), ai microfoni di Skysport, ha parlato l'ex Inter Milan Skriniar. «Sappiamo qual è l'idea di gioco di mister Gasperini. È difficile affrontare le sue squadre, come l'Atalanta. Ci aspettiamo qualcosa di simile. Ha alzato il livello della qualità rispetto a quando era all'Atalanta. Abbiamo guardato le loro gare e devo dire che stanno facendo bene anche in campionato. Sono partiti bene», ha detto.

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«Sappiamo che sarà una gara difficile ma giocheremo in casa e dopo tanti anni in cui mancavamo dalla Champions League ora vogliamo solo fare tre punti. In campionato non siamo partiti bene e c'è da migliorare. Ma siamo contenti di giocare in Europa, giocare questo torneo è una grande cosa per il club e per questi tifosi magnifici. Non vediamo l'ora di giocare domani», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)