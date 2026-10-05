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Intervistato a margine del Festival dello Sport, l'ex trequartista dell'Inter del triplete Wesley Sneijder ha parlato della squadra di Chivu e dell'inizio nella scorsa stagione:

Chivu è arrivato in un momento molto difficile dopo che ha perso finale di Champions e poi aveva il Mondiale per Club, non era facile. Poi ha iniziato male, perché faceva quello che faceva l'altro allenatore. Io gli ho telefonato, gli ho detto: devi cambiare le cose, devi aggiungere le tue idee alla squadra. Poi ha cambiato le cose, l'ho visto anche correre in campo. È questo che mi piace di lui, lui ha grinta, vuole vincere le partite, come faceva da giocatore ora da allenatore. Lui è cambiato molto, sicuramente farà belle cose con l'Inter