A Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Yann Sommer ha parlato così verso la sfida di domani in cui difenderà la porta del Club Brugge.

“Momento speciale per me chiaramente tornare a San Siro, ho fatto 3 anni qui con questa squadra e questi tifosi, bei momenti. Una gara contro i miei ex compagni che conosco molto bene, mi divertirò, un momento speciale per me.

Switch dall’Inter al Club Brugge? Un po’ diverso ma interessante, un progetto completamente diverso. La squadra è molto giovane, con tante qualità e talento, mi piace. Posso provare a portare la mia esperienza alla squadra, non siamo favoriti, ma il calcio è il calcio. Quando si gioca con tanto coraggio, vediamo.

Io e Akanji ci siamo sentiti? Mi ha chiamato lui, ci conosciamo molto, molto bene. È speciale anche questo, quando sale su calcio d’angolo domani… Voglio fare una bella partita e poi dopo la partita parleremo tanto.

Che pericoli può crearci l’Inter? Sappiamo tutto, la squadra conosce bene l’Inter. Hanno una squadra molto forte in tutti i ruoli, con doppi ruoli ovunque. Creeranno molto, quando hanno spazio. Proviamo a fare una gara veramente seria e proviamo a far creare poco all’Inter. Poi con la palla e la nostra qualità proviamo ad avere il controllo del match. Grande partita, mi divertirò tanto.

Se l’Inter può arrivare in fondo e vincere la Champions? Chiaro che hanno la qualità per vincere la Champions, abbiamo visto due anni fa, siamo andati vicini al titolo veramente. Non hanno cambiato tanto, sono molto forti. Ma per me ora il focus è il Club Brugge. Dopodomani io sarò sempre felice quando vedrò l’Inter vincere le partite”.