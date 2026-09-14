Un gol di Adzic all'ulltimo minuto ha messo in discussione la squadra bianconera e il dirigente è intervenuto in radio per parlare della sconfitta e dell'allenatore

Eva A. Provenzano
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VIDEO / Carnevali: "Europa League priorità. Obiettivi? La Juventus deve..."

Sconfitta incassata all'ultimo minuto dal Sassuolo e Spalletti è già finito nel mirino di chi ha l'esonero facile. Ma l'ad della Juve è Giovanni Carnevali che a Radio Anch'io Lo Sport ha parlato proprio del tecnico.

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"Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire: bisogna dare tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari", ha detto il dirigente.

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L'obiettivo della Juve

"È un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Nel calcio ci sono i cicli, a volte si è all'apice e altre volte si è in difficoltà. Obiettivo? Vincere, le chiacchiere contano poco e nulla. Se guardiamo il risultato è negativo, abbiamo commesso errori che la Juve non può fare pur creando occasioni, ma fa parte del percorso di crescita di squadra e società", ha aggiunto Carnevali.
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«Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi perdendo equilibrio contro una squadra forte come il Sassuolo: di positivo trovo lo spirito di trovare a tutti costi il risultato, spero che questa sconfitta sia di insegnamento e le colpe non sono solo della difesa, ma di tutti noi», ha concluso.

(Fonte: Radio anch'io lo Sport - Sky)

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