Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, prima della gara contro il Venezia ha parlato ai microfoni di DAZN. Â«600 panchine e ancora l'entusiasmo di preparare la partita e l'aspirazione Ã¨ arrivare alla 601 visto... ahahah (Ride.ndr)Â», ha detto scherzando sulle tante voci che parlano di esonero ogni volta che va male una partita.

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«Visto come ci chiamiamo e i calciatori che abbiamo la possibilitÃ di soluzioni sono diverse. L'equilibrio e attenzione alle loro ripartenze Ã¨ da tenere presente, hanno una squadra creata per giocare cosÃ¬. Nicola cerca di trovare sempre soluzioni nuove dove va ad allenare. Bisogna essere bravi a mantenere equilibrio e pazienza e avere creativitÃ nelle scelteÂ», ha detto sulla partita con il Venezia.

-Tutto questo rumore che arriva da fuori e su Conte cosa vuole aggiungere?

Devo pensare al campo e vincere la partita oggi. Quando alleni la Juve se non vuoi lo svolazzio e il cerchio sulla testa dei discorsi c'Ã¨ solo la possibilitÃ di andare lÃ¬ a vincere le gare. Normale che succeda quando raggiungi un livello che puoi essere in tv tutti i giorni.

(Fonte: DAZN)