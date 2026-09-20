Dopo il successo in Europa League, la Juventus vince anche in campionato. I bianconeri battono l'Atalanta di Sarri col risultato di 2-0 all'Allianz Stadium nel quinto turno di Serie A.

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Al termine della gara, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN.

"Grande disponibilità da parte del gruppo, abbiamo giocato in Europa e venerdì chi ha giocato ha fatto solo un po' di defaticante. Poi abbiamo annullato l'allenamento di ieri perché il secondo giorno è quello pericoloso per gli infortuni. Chi ha giocato giovedì quindi lo ha fatto anche oggi avendo fatto nel mezzo solo un defaticante venerdì mattina e un po' di lavoro in palestra oggi. Per cui per fare cambi di modulo e via dicendo serve la professionalità di chi alleno, il mio lavoro è facilitato. La vittoria la dedichiamo a chi non può partecipare a causa di infortuni gravi, soprattutto per Grabara, è insopportabile quello che gli è successo".

La curva della Juve non ha rispettato il minuto di silenzio per Mazzola.

"Quello è un discorso per il quale fare attenzione. Non bisogna fare delle scelte che possono andare contro la sportività, mi dispiace ma non so neanche bene le ragioni. La parte sportiva bisogna averla sempre a cuore".