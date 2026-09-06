Prima della gara contro il Milan, Luciano Spalletti, allenatore della Juve, ha parlato del momento della sua squadra. «Visti i big match di ieri è stato giusto dare alla Juve col mercato intensità? Secondo me ci sarà molta energia in campo. Le squadre hanno giocatori che possono creare la giocata e sono squadre offensive per le scelte dei giocatori che scenderanno in campo».

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-Il Milan giocherà creando duelli e la Juve?

Le intenzioni di voler vincere degli avversari è un'acceleratore per le nostre potenzialità. Dobbiamo essere bravi ad avere la squadra nello svolgimento della partita. Quando lasci spazi lunghi e perdi le misure di collettivo e vai a giro con la squadra gli avversari ci trovano vantaggi.

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-Premiato chi ha fatto bene col Parma...

Sono scelte difficili. Nico Gonzalez gioca dall'inizio, si fanno delle scelte e diventa fondamentale che tutti possano deterrminare nella partita e si facciano trovare pronti quelli dalla panchina.

(Fonte: DAZN)