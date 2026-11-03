L’esterno nerazzurro dopo il 3-0 al Feyenoord: “Mi sto ambientando bene, squadra e Chivu mi hanno accolto alla grande. Ora stessa mentalità anche in campionato”
VIDEO / Feyenoord-Inter, probabili formazioni: Spence ancora titolare? Chivu...
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Djed Spence, calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV direttamente dal De Kuip di Rotterdam dopo la sfida, valida per la quarta giornata di Champions League contro il Feyenoord, vinta per 3-0 dalla formazione nerazzurra di Cristian Chivu.
Di seguito le sue dichiarazioni.
"Innanzitutto sono grato per la vittoria, felice per i tre punti e soddisfatto della mia prestazione. Sono davvero contento, non posso dire molto altro".
Spence sull'ambientamento nell'Inter"Mi sto ambientando bene. La squadra mi ha accolto molto bene, così come l'allenatore. Sto ancora imparando a conoscere la squadra, ma mi sento bene. Spero di poter aiutare i miei compagni e che loro possano aiutare me".
La prossima partita contro il Como"Penso che dovremo affrontare la partita come abbiamo fatto oggi, con la stessa mentalità e la stessa determinazione. Speriamo di conquistare i tre punti. Speriamo di prendere i tre punti. La prossima partita non sarà facile, ma speriamo di andarla a vincere".
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