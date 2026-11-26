Una lezione di maturità, freddezza e capacità di difendere ai massimi livelli. È quella che lo Stoccarda ha ricevuto dall'Inter nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, almeno secondo quanto raccontato da Ermedin Demirovic.

L'attaccante della formazione tedesca, nelle dichiarazioni riportate dalla Stuttgarter Zeitung, ha riconosciuto le qualità della squadra di Cristian Chivu, sottolineando soprattutto la differenza nella concretezza sotto porta.

Getty Images

"Dopo partite del genere ti rendi conto che puoi imparare qualcosa da queste grandi squadre, da quel modo di giocare così smaliziato e da quella freddezza davanti alla porta".

Un esempio è rappresentato dal gol di Lautaro Martinez, che, dopo essere entrato dalla panchina, ha sfruttato la propria occasione per chiudere la partita al 74', dopo il vantaggio firmato da Sucic su calcio di rigore.

Demirovic: "Inter straordinaria in difesa. Una cosa del genere l'ho vista raramente"

Ma a impressionare particolarmente l'attaccante dello Stoccarda è stata anche la qualità della fase difensiva dei nerazzurri.

"L'Inter ha difeso in maniera straordinaria".

Getty Images

Demirovic ha poi raccontato un episodio che lo ha visto protagonista in prima persona:

"Ho avuto un'occasione con un colpo di testa in tuffo, che un giocatore dell'Inter è riuscito a neutralizzare con la punta del piede. Una cosa del genere l'ho vista raramente".

Per lo Stoccarda, atteso sabato dalla sfida di Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte, il messaggio dell'attaccante è uno solo: "Andare avanti!".