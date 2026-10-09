L'ex tecnico si è sbilanciato sulla corsa scudetto e sulla gara Como-Roma
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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico dell'Inter Andrea Stramaccioni ha parlato della sfida tra Como e Roma e della rivale dei nerazzurri:
Como-Roma è la sfida tra le principali avversarie dell’Inter?
«Senza dubbio sarà una sfida fra due squadre che hanno dimostrato di essere cresciute tantissimo nel finale dello scorso campionato e hanno ricominciato più forti e competitive. L’Inter però ha ancora qualcosa in più, anche se il gap si è ridotto».
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