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Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Como, Andrea Stramaccioni ha parlato così del match di San Siro:

"La sensazione è che l'Inter non abbia giocato un derby da Inter ed è stato importantissimo giocare subito ed è arrivata una risposta decisa e convincente contro il Feyenoord che, ironia della sorte, è l'unica ad aver battuto il Como in Champions. Chivu l'ho visto carico, tolta la partita di Rotterdam, bisogna cancellare la prestazione del derby"

"Starei ore a parlare con Fabregas, lui risponde calcisticamente. Ha detto che non ha voluto difendere a tre ma i due centrali avranno tanti uno contro uno contro Thuram e Pio Esposito e questo è un tema. Fabregas come Gasperini all'Atalanta? Lascerei fuori l'Atalanta perché è un discorso diverso, c'era già una filosofia con la proprietà americana dell'Atalanta ma quello che sta facendo Fabregas a Como è centrale, è connotante al 100% di una società, il tema sarà, un giorno, trovare qualcuno in grado di proseguire questo discorso"