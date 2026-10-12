Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter e ora opinionista di DAZN, ha parlato nel corso della trasmissione Fuoriclasse proprio dei nerazzurri di Cristian Chivu e del tecnico romeno.

L'ex tecnico ha esaltato il lavoro di Chivu, focalizzandosi in particolare sulla gestione di Bastoni e Mkhitaryan, ma non solo.

Chivu e il caso Bastoni

"C'è tantissimo di Christian Chivu in questa gestione, perché lui la prende in un momento molto delicato. La prende in un momento in cui qualche straccio volava nello spogliatoio. Pensiamo a Calhanoglu e Lautaro, al Mondiale. La prende nelle prime giornate in cui perdono partite con anche difficoltà. Gestisce il caso Bastoni, sempre schierandosi dalla sua parte. Gestisce anche piccole cose".

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Sucic

Le punte e Mkhitaryan

"Sucic è il giocatore che ha giocato più minuti di tutti i suoi compagni in nazionale, ma arriva con voglia di spaccare il mondo. È l'unico con quel minutaggio, che fa partire titolare e lui sradica con tutta la rabbia del mondo. Questo pallone a Mandela Keita porta in vantaggio l'Inter"."Ieri sostituisce le punte tutte e due contemporaneamente. Sul 3-0 sono partite che tutti vogliono andare a tabellino. Pio Esposito e Thuram non hanno ancora fatto gol. Lui da fine psicologo li cambia tutti e due insieme, escono tutti e due insieme.

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La gestione di Mkhitaryan. Di lui l'anno scorso si parlava quando fai la partita da Dio. Un giocatore totalmente inserito in un progetto importante. Secondo me, ha tanti leader e poi c'è una cosa che poche squadre hanno, che c'è un blocco forte di italiani. Questa è una cosa che in uno spogliatoio di una grande squadra italiana ha un valore".