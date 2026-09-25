Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Andrea Stramaccioni, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto tra Roma e Inter: "Le due squadre che mi hanno fatto la maggior impressione sono Roma e Como, perché le partite vanno viste e il Como ha avuto tantissime occasioni col Frosinone.

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La Roma ha giocato una partita più che alla pari con l'Inter facendo un grande primo tempo e poi calando ma per i meriti dell'Inter, che non è una sorpresa ma ha puntellato. Ha messo giocatori importanti anche a livello numerico in una rosa ancora più completa: resta la squadra da battere.

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Roma e Como mi piacciono tantissimo, poi indietro ci sono Juve, Milan e Napoli. Io ho visto la partita allo stadio e vi dico che la Roma ha fatto un primo tempo importantissimo mostrando le sue grandi qualità: ma l'Inter ha dimostrato una forza... Nessuna italiana avrebbe prodotto quel secondo tempo. Quello che esce è di una Roma che ha dimostrato di potersela giocare con la prima della classe, che però resta tale".