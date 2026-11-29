«Una partita importante. A San Siro siamo riusciti a fare cose buone, quattro gol, tre punti. Siamo felici e andiamo avanti. Terzo rigore consecutivo, si deve preoccupare Calhanoglu? No (ride.ndr). Conta che vinciamo come squadra. Sono felice quando segno ed è importante che posso aiutare la squadra, anche con il rigore anche se non è facile segnarne tre di fila. Ma sono contento che ci sia fiducia in me». Così Petar Sucic, che ha segnato dal dischetto il gol del tre a zero nella gara vinta con il Genoa per 4-0 ha parlato in zona mista ai microfoni di SportMediaset.

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Il calciatore nerazzurro ha anche aggiunto queste parole:

-Hai parlato di fiducia, senti di aver fatto un ulteriore step quest'anno in avanti, un salto di qualità maggiore per diventare centrale in questa Inter?

Per me siamo tutti importanti, abbiamo tanti giocatori con tante qualità. Dobbiamo andare avanti così e provare a migliorare tutti i giorni. Sono contento quando gioco perché è più facile migliorare e sono contento.

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-Ed è più facile vincere e giocare bene quando c'è Lautaro. Con lui è un'altra storia...

Lui è il miglior giocatore vuole sempre segnare, aiuta anche in difesa, viene a prendere il pallone più dietro, cambio il gioco, è il capitano e un leader ed è mancato a tutti quando non gioca.

-Questa vittoria può dare morale anche in vista della partita di Coppa Italia, ancora il Genoa: siete campioni in carica...

Vogliamo vincere, tutto è possibile. Ma non è facile. Giocheremo ancora col Genoa e sarà una gara diversa: i tre punti sono importanti, ma ora dobbiamo subito archiviare, arriveranno di nuovo a San Siro per provare a batterci.

-State rincorrendo: la vittoria della Lazio vi mette pressione?

Noi guardiamo a noi stessi e proviamo a vincere tutte le gare, partita dopo partita e cerchiamo di vincere e poi vedremo a fine stagione.

(Fonte: SM)