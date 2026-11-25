Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Stoccarda, Petar Sucic ha parlato così del match:

"Ho segnato due gol in due partite su rigore, sono felice perché posso dare il mio contributo alla squadra"

"Il segreto? La squadra ha una mentalità forte, è sempre molto unita. La stagione è lunga, ci sono infortuni, si può giocare meglio o peggio ma è impossibile giocare sempre bene e vincere. Dobbiamo stare uniti, siamo felici di non aver concesso gol oggi"

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"Anche a Bergamo abbiamo fatto buone cose, avevamo un buon vantaggio ma abbiamo avuto problemi sui cross. Anche lo Stoccarda ha provato a fare tanti cross, siamo stati incredibili in difesa. Abbiamo pulito l'area, siamo migliorati molto"