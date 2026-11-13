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Non è bastato il gol di Petar Sucic alla Croazia per evitare la sconfitta in Nations League contro l'Inghilterra. Il centrocampista ne ha parlato al termine del match: "È stata una bella partita, una vera battaglia, ricca di duelli e corsa. Abbiamo mostrato il nostro vero volto. Non è facile giocare in Inghilterra: sono forti, fisicamente imponenti e capaci di segnare dal nulla. Il mio unico rammarico è aver subito gol evitabili. Contro di noi, squadre del genere dovrebbero sudare parecchio per trovare la rete, invece glieli abbiamo praticamente regalati. Abbiamo creato buone occasioni: basti pensare a quanto abbiamo dovuto faticare noi per arrivare in zona d'attacco, mentre loro non hanno fatto quasi alcuno sforzo per segnare".

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"Il mio gol? Ho visto arrivare il cross: Gianni Vio (collaboratore tecnico specializzato nei calci piazzati) mi aveva indicato di coprire il secondo palo, ma ho intuito che la palla sarebbe finita al centro. Ho pensato 'è il momento giusto', mi sono fatto trovare pronto e ho segnato. Il rigore? Non ho visto bene l'episodio, ma ormai ci siamo abituati al fatto che, negli episodi dubbi, la decisione penda quasi sempre dalla parte degli avversari. Ci sono stati piccoli falli e contrasti in cui tutto ha girato a loro favore, e hanno sempre beneficiato del dubbio, noi no: questo ha iniziato a crearci un po' di frustrazione. Nelle ultime due partite avremmo meritato almeno un punto in entrambe le occasioni: sia gli spagnoli che gli inglesi hanno dovuto faticare enormemente per batterci."