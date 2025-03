L'ex difensore del Barcellona e imprenditore Gerard Piqué, che è stato interrogato come indagato presso il tribunale di Majadahonda (Madrid), per il contratto della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita in cui ha agito da intermediario, ha negato qualsiasi irregolarità e, durante la testimonianza davanti al giudice è scoppiato a piangere.