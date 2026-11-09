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Ospite negli studi di Mediaset, come di consueto, l’ex calciatore Alessio Tacchinardi ha commentato nel corso della trasmissione 'Pressing' il successo dell’Inter per 2-0 sul Como in campionato.

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"Inter-Como, è come Inzaghi-Gasperini"

"Andiamo sul concreto: abbiamo visto che col Como non c'è stata partita e il Como sta facendo cose spettacolari in Europa. Vuol dire che l'Inter è tre gradini più forte di tutte: lo dico sempre, deve stare attenta e non sfociare nella presunzione ma stare attenta, compatta e ambiziosa come col Como. Ha tritato il Como, ma se cala quest'intensità può perdere il derby: deve sempre stare attenta. Fisicamente e nel gioco ha tritato il Como, ma se sfocia in presunzione o rilassamento, può perdere. A me dà la sensazione che il Como sia l'unica squadra che li va a prendere a uomo forti, poi l'Inter ha qualità: non è più un caso, ma è come Inzaghi con Gasperini. Ci sono allenatori che trovano soluzioni per metterti in difficoltà".