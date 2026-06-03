"Di Gregorio ha alternato alti e bassi nell’ultima stagione. Quello del portiere è stato uno dei tanti problemi della Juventus, non l’unico. L’esclusione dalla Champions è colpa di tutti, non soltanto di Di Gregorio. Ha pesato anche non avere Bremer sempre al meglio. Non avrei ceduto Szczesny, un gravissimo errore. Portiere forte, da Juve. Non a caso il polacco non ha fatto in tempo a smettere che si è ritrovato al Barcellona".

"Uno è il numero uno del Brasile, l’altro dell’Argentina. Un tempo il punto debole dei brasiliani era proprio il portiere, ma da Taffarel in poi sono sbocciati talenti anche trai pali. Alisson è un campione e ha vinto tutto, non è un dettaglio per guidare la Juventus: la maglia bianconera pesa tantissimo, lo avete visto anche quest’anno… Trapattoni ripeteva sempre: vincere aiuta a vincere, chi è abituato ad alzare trofei gioca più sereno e a beneficiarne è la squadra. Martinez é campione del mondo, ha gli attributi e sembra più pazzerello, non quanto me però".