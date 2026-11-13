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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Unplugged, Igli Tare, ex ds del Milan, ha rivelato di aver provato a prendere Manuel Akanji nell'estate 2025 prima che lo svizzero arrivasse all'Inter.

Getty Images

"A fine mercato abbiamo provato a prendere Akanji e portarlo da noi, ma giocava un ruolo importante il fatto di non fare la Champions: ha rifiutato per quello.

Era anche un po' difficile di noi perché abbiamo cambiato modulo a 5 giorni dalla fine del mercato, numericamente eravamo in grande difficoltà per trovare un giocatore di livello. Ma siamo anche stati un po' sfortunati, prima per lui poi per Gomez del Liverpool".