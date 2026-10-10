VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

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L'Inter vince 3-0 contro il Parma a San Siro: gol di Sucic, Calhanoglu su rigore e poi Thuram. Le parole proprio di Thuram ai microfoni di Dazn:

"Approccio top oggi? Le voci ci saranno sempre, entriamo in campo per far vincere l'Inter e fare del nostro meglio"

Numeri top? Spiaciuto di non essere andato in Nazionale?

"Come tutti i giocatori, volevo andare in Nazionale, Zidane ha fatto le sue scelte, le rispetto. Ho lavorato benissimo ad Appiano, abbiamo fatto una buona gara. Rovesciata di Mkhi? Ha fatto una cosa bellissima, credevo facesse gol"