Il Como arrivava da sei vittorie consecutive tra campionato e Champions e l'Inter da tutte le critiche che le erano piovute addosso dopo l'ennesimo derby perso e che erano state un po' smorzate dalla vittoria contro il Feyenoord. "Non vincete mai", cantano i tifosi nerazzurri agli uomini di Fabregas che incassano ancora una volta una sconfitta contro i nerazzurri.

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Prima della pausa per le Nazionali l'Inter è a meno uno dalla Lazio ed è seconda a +1 dalla Roma anche grazie a chi ha tenuto botta in un momento in cui l'assenza di Lautaro Martinez poteva complicare le cose.

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Ancora tra i migliori in campo Marcus Thuram che nel periodo di assenza del capitano si è caricato l'Inter sulle spalle là davanti. Il francese, che stavolta è stato convocato da Zidane, ha parlato pure ai microfoni di DAZN nel post gara. «Il Como è una grandissima squadra, fa partite grandissime anche in Europa. Ce la siamo giocata bene stasera, a volte capita che un avversario non trovi soluzioni, ma il Como è una grande squadra», ha detto il giocatore nerazzurro.

-Torni in Nazionale e giocherai a San Siro. L'anno scorso hai ricordato Henry, c'è qualcosa in questa esultanza che voleva ricordare Eto'o?

No. La stanchezza? Non non mi ero seduto non per la stanchezza. Mi è venuta così e l'ho fatta l'esultanza.

(Fonte: DAZN)