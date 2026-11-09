Il giornalista esalta il 2-0 contro il Como e sottolinea la superiorità dei nerazzurri, pur ricordando le assenze di Kean e Diao tra i lariani
Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?
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Ospite negli studi di Mediaset nel corso della trasmissione ‘Pressing’, come di consueto in onda la domenica sera, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il successo dell’Inter per 2-0 sul Como in campionato.
"Se gioca da Inter..."
"La partita col Como è l'ennesima dimostrazione che decide tutto l'Inter: se gioca da Inter, non si gioca ragazzi. Non si gioca".
"Como senza alcuni giocatori"L'analisi di Trevisani prosegue:
"Il Como era senza Kean, Diao: mancano alcuni giocatori”.
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