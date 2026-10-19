"Questa Inter è a trazione anteriore. Dietro va messo a posto qualcosa ma Chivu lo farà. Per vincere in Europa bisogna anche avere una difesa molto forte. L'Inter ha ancora chance di fare bene in Europa, nulla è compromesso. Sono emerse alcune cose da mettere a punto all'inizio della stagione ed è positivo. La reazione di Chivu ci sarà".

Così il presidente esecutivo del gruppo Pirelli, Marco Tronchetti Provera, nel corso della puntata numero 805 de "La Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, parlando dell'Inter, squadra di cui è da sempre tifoso.

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Chivu diventerà grandissimo

"Chivu può diventare come Mourinho? È un grande allenatore e diventerà grandissimo - aggiunge -. Mourinho ha un carattere particolare, imposta la squadra in modo diverso, ma Chivu nello spogliatoio dimostra di essere estremamente efficace. La personalità è diversa da quella di Mourinho, ma è nel cuore dei tifosi nerazzurri come lo è stato lui".

Interpellato sulla situazione societaria, risponde che i nerazzurri sono "in buone mani con Beppe Marotta. Chiunque voglia investire nell'Inter ha bisogno di avere al suo fianco una persona di questo spessore e competenza". Sulla rivalità della Juventus dice di volerla "battere sul campo. La Juve ha dei buoni giocatori ma non è riuscita a farli diventare squadra".

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Tronchetti Provera sulla Nazionale

Mentre parlando della Lazio, capolista assieme all'Inter in questo campionato, la descrive come una squadra che "gioca un bel calcio, molto efficace". Quanto al nuovo corso della Nazionale: "Mancini sta dando un calcio efficace, mostrando le sue migliori qualità. Ha dato responsabilità ai giovani che stanno facendo bene. Dopo un inizio difficile, l'Italia sta mostrando di giocare un bel calcio", conclude Tronchetti Provera.