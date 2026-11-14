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Intervistato dal Corriere dello Sport, Renzo Ulivieri, presidente dell'AIAC, ha parlato così del futuro presidente della Figc e del duello Malagò-Galliani.

“Sosterremo chi sarà presentato dalla Serie A”, dicevate lei e Calcagno. «Ma la Serie A non è stata in grado».

La A però ha presentato Malagò. «Erano spaccati, l’altra volta erano in diciannove. Così, senza attendere, abbiamo deciso noi».

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Voi o i ribelli della Serie A? «Galliani piace a noi prima di tutto, è in questo mondo da una vita, ha cominciato facendo il raccattapalle a Coverciano ed è diventato un gigante. Come si fa a non apprezzarlo?».

Dicevano che AIAC e AIC non potessero candidare un calciatore o un allenatore perché non sarebbe stato votato dai club, cioè dai loro dipendenti. Per questo avete candidato un datore di lavoro? «Da quando ci hanno bruciato Albertini abbiamo capito che non c’è verso di portare uno di noi, il sistema non lo accoglierebbe».

Perché è venuta meno la fiducia in Malagò? «Molte volte è andato avanti per conto suo, ha preso decisioni senza interpellare nessuno. La scelta di Mancini ad esempio mi garbava, però l’ho dovuta leggere sui giornali».

Mancini sta rilanciando il nostro calcio mentre tra cavilli e ricorsi l’istituzione sta offrendo l’immagine peggiore. «Però attenzione, lo dicevo con Gravina e lo ripeto oggi: i risultati della Nazionale non possono influenzare la vita della federazione. Non si manda via un presidente se la squadra va male e al tempo stesso non bisogna dire che fa un buon lavoro solo perché arrivano le vittorie».

Il ct ha detto che AIC e AIAC hanno fatto una brutta figura. «Poteva evitare. Ai tecnici dico sempre “non fate come facevo io”. Ero il più squalificato d’Europa».