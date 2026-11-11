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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore del Como Alex Valle ha parlato della sconfitta a San Siro contro l'Inter:

Tempo quattro giorni ed eccovi a San Siro. Cosa è successo?

«Una partita completamente diversa. Noi arrivavamo con sensazioni ottime e non solo per il Lens, però alla fine ci siamo sentiti impotenti, incapaci di dimostrare sul campo il nostro grande stato di forma. Non siamo stati noi stessi. Abbiamo perso tanti palloni, e loro hanno fatto il loro lavoro. Quando pressavano lo facevano al meglio, togliendoci l’aria, e poi quando hanno potuto aspettarci e ripartire in contropiede l’hanno fatto in maniera perfetta. È uno dei loro punti forti».

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Accusate l’accumularsi degli impegni?

«Beh, è il nostro primo anno con una partita ogni tre giorni, è una cosa di cui parliamo, siamo coscienti del fatto che sarà una stagione lunga e difficile, però è esattamente ciò che volevamo l’anno scorso. In Europa siamo partiti bene, ora abbiamo l’Aek e speriamo di arrivare a 12 punti, poi avremo tre partite super complicate con Betis, i campioni in carica del Psg e il Barça: volevamo queste sfide, era il nostro sogno. L’abbiamo realizzato e lo stiamo vivendo, non c’è nulla di cui lamentarsi. Il fatto di aver perso con l’Inter non ci deve far cambiare né la mentalità né la valutazione della stagione. Siamo in una posizione di privilegio, soprattutto se guardiamo indietro, alla tanta strada che abbiamo fatto. Per questo dobbiamo andare avanti con la stessa idea».

Nello spogliatoio si parla di scudetto o la parola è tabù?

«No, non si parla di scudetto. Siamo felici e l’idea è quella di continuare a vincere. Il resto è tutto molto lontano ed è meglio non pensarci».