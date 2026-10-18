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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina-Como, Paolo Vanoli ha analizzato il KO del club viola parlando anche dell'episodio che ha portato al primo gol del Como dopo il contatto falloso, non ravvisato dall'arbitro, di Milla su Gonçalves. Le parole di Vanoli a Dazn:

"Mi rimane una grande prova contro una grande squadra, abbiamo provato a giocare al loro livello e fino all'episodio dell'1-0 abbiamo avuto 2-3 palle gol, poi quell'episodio lì, l'hanno visto tutti, non dobbiamo avere alibi però il VAR serve anche a questo. L'episodio ci ha innervositi e ha cambiato la partita, anche il 2-2 mi è stato comunicato che il software non funzionava. Da allenatore, sono molto arrabbiato perché buttiamo via delle prestazioni con dei gol presi con una facilità incredibile, quella è una cosa da migliorare, possiamo migliorare solo giocando così e solo con il lavoro"

Blackout difensivi

"Non riusciamo a reagire ai momenti negativi. Ci è capitato contro il Napoli col gol subito, anche col Genoa l'approccio è stato negativo per 20-25', oggi l'episodio sul primo gol ci ha disturbato. Da quando sono arrivato, sto cercando di far capire certe cose ai ragazzi, serve però più cattiveria. Bisogna diventare più furbi, la squadra è giovane e ha dimostrato che vuole lottare fino alla fine"