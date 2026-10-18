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Colpo esterno del Como che vince 3-1 sul campo della Fiorentina: decidono il match i gol di Liberali, Nico Paz e Douvikas, per la Viola, invece, a segno Pongracic.

Il Como la sblocca al 32' con Liberali che, servito da Caqueret, tira a giro sul secondo palo non lasciando scampo a De Gea. La Fiorentina protesta per un fallo su Goncalves, non fischiato da Di Bello e non segnalato neanche dal VAR.

Al 36' arriva il 2-0 del Como con Nico Paz ma la Fiorentina accorcia subito con Pongracic al 42' e lo stesso difensore ex Lecce segnerebbe anche il 2-2 al 4' di recupero ma il VAR, dopo un lungo consulto, segnala un fuorigioco sulla punizione calciata da Mastantuono. Nella ripresa arriva il gol di Douvikas - papera di De Gea - che chiude i conti.

Il Como vince e sale a 14 punti, prendendosi il quarto posto alle spalle di Inter (19), Roma (17) e Lazio (16 ma con una partita in meno). Fiorentina penultima con 4 punti a referto dopo 7 giornate e domenica prossima c'è Inter-Fiorentina.