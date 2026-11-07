21 anni, portoghese, gioca nel Monza e il Portogallo lo ha appena convocato per la prima volta. SportMediaset ha intervistato Gustavo Varela, nove gol nelle prime dieci giornate e c'è chi lo ha pure accostato all'Inter. Il calciatore ha parlato del suo momento: «Il gol più bello? Quello contro l'Inter. Il primo gol segnato, per il suo significato, in uno stadio storico. Sinceramente non immaginavo di poter segnare. Ho cercato di fare la miglior partita possibile. E quando ho segnato è stato incredibile. Pure quando l'ho rivisto è stato molto bello».

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E ha aggiunto: «Un'emozione incredibile la notizia della mia prima convocazione. Ronaldo? Se guardi il Portogallo pensi ad un giocatore come lui e vuoi giocatori come lui. Questo è quello che cerchiamo di fare e speriamo di poterlo fare. Idoli? Se mi guardo indietro penso a Benzema, un giocatore completo. Nel presente mi piace guardare nel campionato in cui gioco. E in Italia avete Pio Esposito: è un giocatore veramente completo. Avete Thuram, anche lui un giocatore completo. Anche Gonçalo Ramos (Milan) è molto bravo. Le voci su grandi club su di me? L'unica cosa che posso controllare e che ho un contratto col Monza e devo continuare a lavorare. Anche perché se smettessi di lavorare tu non verresti ad intervistarmi (ride.ndr)».

(Fonte: SportMediaset)