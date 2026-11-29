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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter-Genoa 4-0, Johan Vasquez ha parlato così del match di San Siro:

"Il primo tempo è stato bugiardo, Provedel ha fatto due parate clamorose, avrebbe potuto cambiare la partita. Non dico che avremmo potuto vincere ma la partita sarebbe cambiata. Siamo stati un po' meno bravi, abbiamo fatto errori, dovevamo essere più intelligenti e furbi, sappiamo tutti che l'Inter, con la qualità che ha, ti fa pagare gli errori. Non dobbiamo subire troppi gol, dobbiamo stare più ordinati e con più equilibrio in campo. Sono orgoglioso dell'atteggiamento, non era facile giocare il secondo tempo dopo che il primo è finito 3-0. Siamo stati maturi, sono contento che la squadra non ha mollato"

Sky

Il 3-0 ha tagliato le gambe prima dell'intervallo: era rigore?

"Non parlo di questo, lascio parlare la gente. A volte è difficile dare una risposta, quello che succede in campo rimane lì, per me resta una cosa di campo"