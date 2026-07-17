Bobo Vieri, ai microfoni di Sportitalia, ha commentato brevemente l'exploit dell'Argentina e di Lautaro Martinez, il cui gol al 93' ha permesso all'Albiceleste di staccare il pass per la finale del Mondiale.

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"Lautaro ha ricordato te stesso?", la domanda di Tancredi Palmeri. "No, Lautaro è più piccolo di me, a parte gli scherzi è fortissimo, ha uno spirito di squadra, un amore per la maglia incredibile, è dura batterli questi", sottolinea Vieri.