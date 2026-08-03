VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Christian Vieri ha parlato della Nazionale italiana e del ritorno sulla panchina di Mancini, ex allenatore dell'Inter. «Che effetto mi fa rivederlo in panchina da ct? Rispondo in breve per non alimentare polemiche. Mancini è un grande allenatore. Stop».

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Ranieri? Ha fatto molto bene alla Roma e sa come gestire i giocatori. È un’altra scelta azzeccata. Se si può parlare di ottimismo? Non diciamo nulla ora. Meglio stare zitti quando si parla dell'Azzurro», ha concluso sulla Nazionale.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)