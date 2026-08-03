L'ex attaccante nerazzurro ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'Inter rma si è soffermato anche sulla Nazionale
VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…
Christian Vieri ha parlato della Nazionale italiana e del ritorno sulla panchina di Mancini, ex allenatore dell'Inter. «Che effetto mi fa rivederlo in panchina da ct? Rispondo in breve per non alimentare polemiche. Mancini è un grande allenatore. Stop».
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«Ranieri? Ha fatto molto bene alla Roma e sa come gestire i giocatori. È un’altra scelta azzeccata. Se si può parlare di ottimismo? Non diciamo nulla ora. Meglio stare zitti quando si parla dell'Azzurro», ha concluso sulla Nazionale.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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