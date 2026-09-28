"Preferivo la mia vita prima di diventare famoso, ho perso pace e tranquillità". Vozinha, portiere capoverdiano che a 40 anni è diventato una stella del calcio mettendosi in luce ai recenti Mondiali, lo ha confessato in un'intervista a 'The Observer'.

"Non ho più privacy, o almeno ne ho molta meno di prima. Ora esco, vado al ristorante e c'è sempre qualcuno che vuole farsi una foto con me o chiedermi un autografo. O, peggio ancora, qualcuno che mi filma. Questo è ciò che è cambiato di più nella mia vita e non credo di poterci fare niente", ha ammesso il portiere, che ora gioca in Cile, nel Colo Colo. Dopo la sua straordinaria prestazione contro la Spagna ai Mondiali, i suoi follower su Instagram sono passati da 56.000 a oltre un milione in poche ore.

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Le parole di Vozinha

Inserito tra i candidati al Pallone d'Oro ricorda il momento in cui ha scoperto di essere diventato una star virale ai Mondiali: "Un membro dello staff del catering mi si è avvicinato e mi ha detto che avevo milioni di follower. Non avevo idea di cosa stesse parlando; pensavo stesse scherzando, ma ha insistito. Più tardi, sono andato a parlare con la stampa nella zona mista e una giornalista di CazéTV mi ha chiesto se sapevo cosa stesse succedendo. Mi ha mostrato il suo telefono ed è stato allora che ho visto di avere oltre un milione di follower... Ho deciso di disattivare le notifiche di Instagram per non essere tentato di continuare a controllare chi mi seguiva".

"So che durante i Mondiali molte aziende e marchi volevano collaborare con me, ma mentre eravamo lì ho fatto solo una collaborazione promozionale, con UFL Mobile. Non so quali offerte potrebbero arrivare in futuro, ma per ora non voglio lavorare con marchi di tabacco, alcol o scommesse", ha sottolineato. Vozinha ha riflettuto sulla fama e i suoi effetti: "Molte persone vogliono essere famose e avere un profilo pubblico, ma vedono solo il lato positivo di questa realtà. A dire il vero, se dovessi scegliere tra la vita che conduco ora e quella che avevo prima, sceglierei la prima".

(Fonte: ANSA).